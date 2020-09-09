Песков назвал причину частого общения Путина и Абэ

Философия подхода бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ - решение острых проблем через развитие диалога - очень импонирует Кремлю, и поэтому президент России Владимир Путин так часто контактировал с японским премьером.

"Мы, конечно, очень сожалеем, что Абэ приходится покинуть политическую деятельность, и нам очень трудно переоценить его вклад в развитие двусторонних отношений", - заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Понятно, что вся работа Абэ была сконцентрирована на одной конкретной цели - это решить проблему островов и выйти на подписание мирного договора", - заметил представитель Кремля.

"Сама по себе философия этого подхода - это решение острых проблем, сложных проблем через многофакторное сближение и развитие диалога - нам очень импонирует", - сказал Песков. "Именно поэтому, наверное, было столь частое общение и очное, и по телефону, именно поэтому были созданы многие форматы сотрудничества и взаимодействия", - пояснил он.

Хотя, к сожалению, и не удалось приблизиться к урегулированию основной проблемы, констатировал представитель Кремля.

В Москве пока не знают, какой будет практическая линия нового премьер-министра Японии, но надеются, что он сохранит приверженность ориентировке на развитие отношений с Россией. "Хотя бы с целью выхода на решение островной проблемы", - сказал Песков.