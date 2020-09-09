Песков объяснил причины динамики курса рубля

Российская экономика захеджирована от рисков, поэтому нестабильная мировая коньюнктура не влияет на макроэкономические показатели российской экономики. У рубля и раньше была определенная волатильность, но почти всегда его курс подрастал обратно, напомнил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это больше, конечно, вопрос, который относится к прерогативе правительства, нашего макрорегулятора", - заметил Песков, отвечая на вопрос о курсе рубля. "Определенная волатильность и раньше имела место, и чаще всего, практически всегда, рубль откатывался назад - то есть подрастал обратно", - сказал он.

"Сейчас мировая экономическая конъюнктура нестабильна, поэтому волатильность в различных секторах мировой экономики не может не оказывать какое-то влияние на нас. Но в целом это никоим образом не влияет на макроэкономические показатели российской экономики, которая захеджирована от рисков благодаря экономической политике нашего правительства", - объяснил представитель Кремля.

На мониторинг, в том числе курса национальных валют, в Кремле обращают внимание ежедневно, работа в этом плане ведется каждый день, также заметил Песков.