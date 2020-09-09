Президент Беларуси назначил нового Генерального прокурора

Комментируя новое назначение, глава государства назвал его естественным процессом после прошедших в стране выборов. "Основной костяк, в правительстве особенно, мы сформировали до выборов, чтобы люди видели, с кем президент планирует работать. Ну, и естественно, как это принято говорить, определенная доводка всегда существует после выборов", - сказал Лукашенко.

Он напомнил, что предыдущий руководитель ведомства Александр Конюк работал в должности генерального прокурора девять лет. "Человек надежный, государственный, военный, прошел Афганистан. Знает иностранные языки. У него есть желание поработать на дипломатической службе. Я не возражаю против такого желания. Надо связаться с министром иностранных дел и попросить его подготовить свои предложения", - поручил глава государства.

Говоря об Андрее Шведе, он дал понять, что это, по его мнению, наверное, наиболее подготовленный человек к этой должности, который прошел многие ступени в правоохранительных органах. "Думаю, что это будет правильное назначение. Но что меня особо удовлетворяет, о нем хорошего мнения в самой прокуратуре. Это, как они говорят, наш человек", - констатировал Лукашенко, поручив направить необходимые документы на согласование в верхнюю палату парламента.

Кроме того, президент попросил в четверг собрать центральный аппарат генеральной прокуратуры, пригласив и областных прокуроров. "Я лично приеду и представлю генерального прокурора. Тем более, что есть о чем поговорить, пусть накоротке, с сотрудниками", - пояснил он свое решение.

Лукашенко пожелал Андрею Шведу успехов в работе. "Нет необходимости мне вас наставлять в новой должности. Вы лучше меня знаете, чем там заниматься", - резюмировал глава государства.

47-летний Андрей Швед, сообщают новостные порталы, начал свой профессиональный путь в столичной прокуратуре, а затем в генеральной прокуратуре РБ. В 2012-ом году он стал первым заместителем председателя Следственного комитета, а через год возглавил Государственный комитет судебных экспертиз.