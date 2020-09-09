Разработчик рассказал об особенностях подлодок РФ нового поколения

Объединенная судостроительная корпорация продолжает разработку боевых субмарин пятого поколения: атомной "Хаски" и неатомной "Калины", - сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.

- Никто эти проекты не отменял, мы продолжаем их разработку в рамках того, что можно сделать инициативно, - приводит слова Рахманова РИА Новости.

По данным агентства, АПЛ "Хаски" разрабатывается в двух вариантах вооружения. Субмарины с крылатыми ракетами "Калибр" предназначены для борьбы с подводными лодками противника. Лодки с гиперзвуковыми ракетами "Циркон" будут бороться с крупными надводными целями: авианосцами и крейсерами.

Главной отличительной особенностью субмарин типа "Калина" станет воздухонезависимая энергетическая установка. Вооружат подлодку ракетами "Калибр".