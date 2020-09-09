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09.09.2020,  
12:12
Текст:  Светлана Цыганкова

Артиллеристы ЗВО впервые применили на учениях "Малку" и "Тюльпан"

Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

Военнослужащие артиллерийской бригады большой мощности Западного военного округа провели боевые стрельбы, впервые применив модернизированные артиллерийские установки "Малка" и "Тюльпан". Учения прошли в Тамбовской области.

Фото: Пресс-служба Минобороны РБ
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Бойцов подняли по тревоге. Они преодолели зараженный участок местности, развернули огневые позиции, используя инженерное оборудование и маскировку, сообщили в пресс-службе ЗВО. Новейшие самоходные пушки "Малка", впервые задействованные в учениях, поразили цели на дальности свыше 10 километров. Огонь крупнейших в мире 203-миллиметровых пушек и 240-миллиметровых минометов "Тюльпан" корректировали расчеты беспилотников "Орлан-10".

В учениях приняли участие свыше 700 военнослужащих и более 120 единиц вооружения и военной техники.

Самоходная артиллерийская установка "Малка" может производить до трех выстрелов в минуту. Она предназначена для уничтожения особо важных объектов противника на расстоянии до 50 километров. Была модернизирована, после чего получила новую аппаратуру внутренней связи, приема и обработки данных, радиостанцию, приборный комплекс системы защиты и приборов наблюдения и другие механизмы.

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