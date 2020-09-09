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09.09.2020 11:40
Рубрика: Экономика

Число нарушений со стороны бахчевых развалов в Москве снизилось в 10 раз

Текст: Ирина Огилько

В столице с 1 августа заработали бахчевые развалы. Госинспекция по недвижимости Москвы провела контрольные проверки по соблюдению требований к размещению бахчевых развалов.

В Москве открылись бахчевые развалы

Всего в столице работает 250 бахчевых развалов: больше всего их расположено в Южном округе - 54, а в Центральном округе их всего четыре.

При размещении бахчевых развалов на территории Москвы с начала сезона было выявлено всего 14 нарушений. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года и почти в десять раз меньше, чем в 2016 году. В этом году в схему включено более 250 бахчевых развалов.

"Для того чтобы разместить развал на территории города без нарушений, необходимо обратиться в префектуру и включить готовый проект торговой площади в соответствующую схему размещения", - сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский.

Фото: iStock
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Штрафы за неправильное размещение торговой точки для физических лиц составит до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - до десяти тысяч, для юрлиц - до 200 тысяч.

Бахчевые развалы будут открыты до 1 октября. Полный список адресов бахчевых развалов в Москве можно посмотреть здесь.

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