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09.09.2020 09:09
Рубрика: Общество

Еще 1338 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Текст: Любовь Проценко

Еще 1138 человек, у которых ранее был выявлен коронавирус, выздоровели. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1338 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 224 840 человек", - сказала Ракова.

Отсутствие у человека заболевания после лечения врачи подтверждают специальные исследования. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9.00 до 19.00.

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