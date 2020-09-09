Площадь пожара под Воронежем выросла до 130 гектаров

По состоянию на 10.50 среды площадь ландшафтного пожара под Воронежем составляет 130 гектаров, сообщили "РГ" в ГУ МЧС по региону. Там уточнили, что указанная площадь не охвачена сплошным огнем - по ней разбросаны отдельные тлеющие очаги.

Сообщение о горящих в пойме реки пяти гектарах сухого камыша поступило к спасателям в 12.40 вторника. Спасатели прибыли на место за считанные минуты: подгоняемый сильным ветром огонь шел в сторону деревни Лушниковка. Населенный пункт на всякий случай подготовили к эвакуации, но она не понадобилась.

У вечеру пожар локализовали, всю ночь спасатели дежурили и проливали границы огненного кольца. С утра к ним на помощь прилетел самолет Бе-200 - он сделал пять сбросов воды по 12 тонн каждый. На месте пожара работает пожарный поезд, 125 человек и 45 единиц техники.