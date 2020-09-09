Площадь пожара под Воронежем выросла до 130 гектаров

Новости

Стартовал конкурс на получение президентских стипендий для молодых ученых 11:47
Эксперт: Одновременное заболевание гриппом и COVID-19 смертельно опасно 11:47
В Ростовской области возбудили дело о смерти ребенка в больнице 11:47
На Урале арестован иностранец, из-за шоу напавший на студию в Бразилии 11:44
Вышел трейлер ремейка "Ребекки" Хичкока 11:43
СК проверит обстоятельства гибели туристки в горной Катуни 11:43
Прививку от гриппа за неделю сделали более 350 тысяч москвичей 11:40
В Удмуртии сотрудницу банка осудили за кражу 11 млн рублей у клиентов 11:32
Между КНР и Австралией разгорелся скандал из-за журналистов 11:20
Песков назвал шахматы свободным видом спорта 11:17
Московский театр мюзикла откроет сезон благотворительным спектаклем для врачей 11:15
Песков ответил на вопрос о прививке Путина от коронавируса 11:08
Чак Норрис записал видеообращение к жителям Якутска 11:06
Редкий вездеход "Водник": ГАЗ с деталями от БТР-80 11:02
В Кремле назвали условие для саммита "ядерной пятерки" 10:55
Аксенов предложил отмечать в РФ День памяти погибших в Крымской войне 10:51
Песков назвал причину частого общения Путина и Абэ 10:45
В Кремле рассказали о темах встречи Путина и Лукашенко 10:44
Власти Крыма не исключили продления до марта ограничений подачи воды 10:43
Переданный Россией Украине Балух впал в кому после избиения в Киеве 10:11
Появилось видео перехвата самолетов-шпионов над Балтикой 10:10
В ГД предложили обязательно проверять здоровье школьников перед началом учебы 10:01
Из колонии в Забайкалье сбежали двое осужденных 09:59
В ПБК "Локомотив-Кубань" произошла вспышка коронавируса 09:54
В Японии приостановили клинические испытания британской вакцины от COVID-19 09:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
09.09.2020 11:14
Рубрика: Происшествия

Площадь пожара под Воронежем выросла до 130 гектаров

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

По состоянию на 10.50 среды площадь ландшафтного пожара под Воронежем составляет 130 гектаров, сообщили "РГ" в ГУ МЧС по региону. Там уточнили, что указанная площадь не охвачена сплошным огнем - по ней разбросаны отдельные тлеющие очаги.

Из интерната в ЕАО из-за задымления эвакуировали 126 человек

Сообщение о горящих в пойме реки пяти гектарах сухого камыша поступило к спасателям в 12.40 вторника. Спасатели прибыли на место за считанные минуты: подгоняемый сильным ветром огонь шел в сторону деревни Лушниковка. Населенный пункт на всякий случай подготовили к эвакуации, но она не понадобилась.

У вечеру пожар локализовали, всю ночь спасатели дежурили и проливали границы огненного кольца. С утра к ним на помощь прилетел самолет Бе-200 - он сделал пять сбросов воды по 12 тонн каждый. На месте пожара работает пожарный поезд, 125 человек и 45 единиц техники.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область

Главное сегодня

В Кремле назвали условие для саммита "ядерной пятерки"
"Роскосмос" опроверг информацию об отказе НАСА от российских "Союзов"
Россияне стали отказываться от банковских карт
В России предлагают ввести обязательное страхование от безработицы
Испытания оксфордской вакцины от COVID-19 остановлены из-за болезни участника
В ФСБ и СКР рассказали подробности предотвращенных терактов
Впервые опубликованы оригиналы судебных решений по делу Бродского