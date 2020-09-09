Пожарные вертолеты Москвы сократили время подготовки к вылету

Пожарные вертолеты встали на первое в истории Москвы круглосуточное дежурство ровно четыре года назад. Если тогда на подготовку к полету команде требовался час, сейчас - 10-15 минут. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента ГО, ЧС и ПБ Москвы.

Как рассказали в пресс-службе, пилоты пожарных вертолетов Московского авиационного центра обеспечивают безопасность столицы и днем, и ночью. Это необходимо для более эффективного обеспечения защиты Москвы. До этого времени экипажи дежурили лишь днем и, если пожар в столице случался ночью, пилотам нужно было время, чтобы доехать до аэродрома и подняться в воздух.

"Раньше у летного состава ночью была часовая готовность, а с 2016 года экипажи пожарных вертолетов Ка-32А вылетают в течение 10-15 минут, - комментирует директор Московского авиационного центра Кирилл Святенко. - Ни одна авиация в мире не берется тушить пожары в плотной городской застройке в темное время суток, для пилотов это большой риск. Мы это делаем. Перед тем, как заступить на круглосуточное дежурство, летный состав усиленно тренировался, прошел специальную подготовку".

Вертолеты тушили пожары в Московском международном деловом центре "Москва-Сити", Торговом центре "Синдика", крупное возгорание в Северном Медведково, Лубянском проезде и других. Всего с их участием было потушено более 80 крупных пожаров.

Напомним, что сегодня в авиацентре из 10 вертолетов- четыре пожарных, выполняющих воздушную разведку и готовых к тушению крупных пожаров в любое время суток.