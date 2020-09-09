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09.09.2020 17:41

Проекты НВ АЭС стали вышли в финал конкурса "МедиаТЭК-2020"

В Воронежской области подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций "МедиаТЭК-2020".
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Совместный проект Профсоюзного комитета и Управления информации и общественных связей Нововоронежской АЭС "Бессмертный полк в лицах" занял первое место в номинации "Социальная и экологическая инициатива" в категории "Пресс-службы региональных компаний ТЭК".

Проект посвящен 75-летию Великой Победы и 75-летию атомной промышленности. Он включал четыре акции - творческий фотоконкурс, городскую фотовыставку, виртуальное шествие нововоронежского "Бессмертного полка" и издание памятного фотоальбома лучших работ. В проекте приняли участие сотрудники Нововоронежской АЭС, члены их семей и жители города. На конкурс было представлено почти 500 фотографий.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Также второй год подряд победителем в номинации "Лучшее корпоративное СМИ" стала газета Нововоронежской АЭС "Рабочий атом". Издание выпускается с 1974 года и является источником информации о Нововоронежской АЭС не только для сотрудников атомной станции, но и для жителей региона присутствия АЭС.

"Нововоронежская АЭС ежегодно принимает активное участие в конкурсе "МедиаТЭК" и традиционно становится победителем в своих номинациях. Кроме того, работа Управления информации не осталась незамеченной и на этапе федеральном. В 2018 году они заняли третье место в номинации "Лучшая пресс-служба региональных компаний ТЭК", а в 2019 году совместный проект с изданием "КоммерсантЪ" завоевал высшую награду конкурса", - отметил директор Центра энергосбережения Воронежской области Игорь Колтаков.

Кроме того, победителем регионального этапа в номинации "Лучшая районная газета по освещению событий ТЭК" стала нововоронежская газета "Мой город". В номинации "Новая энергия для страны и развитие ТЭК" категории "Региональные телевизионные средства массовой информации" первое место заняла телепрограмма "Территория атома", которая уже пятый год выходит на канале ТВ "Губерния".

Все проекты-победители регионального этапа примут участие в федеральном этапе конкурса, итоги которого подведут в октябре.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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