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09.09.2020 11:06
Рубрика: Культура

Чак Норрис записал видеообращение к жителям Якутска

Текст: Артем Красиков

Легендарный американский актер Чак Норрис записал видеообращение к жителям Якутска, сообщает местный портал NewsYkt. Артист поздравил людей с наступающим Днем города и призвал бережно относиться к экологии.

Фото: Андрей Огородник/ТАСС
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"Я поздравляю вас с днем рождения крутейшего, самого холодного города в мире и прошу вас не оставлять мусор в лесах рядом с городом. Я знаю, вы прекрасные и умные люди и будете беречь природу", - сказал Чак Норрис.

Напомним, что День города в столице Якутии отметят 13 сентября. Якутску исполнится 388 лет.

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