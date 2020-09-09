Легендарный американский актер Чак Норрис записал видеообращение к жителям Якутска, сообщает местный портал NewsYkt. Артист поздравил людей с наступающим Днем города и призвал бережно относиться к экологии.

"Я поздравляю вас с днем рождения крутейшего, самого холодного города в мире и прошу вас не оставлять мусор в лесах рядом с городом. Я знаю, вы прекрасные и умные люди и будете беречь природу", - сказал Чак Норрис.

Напомним, что День города в столице Якутии отметят 13 сентября. Якутску исполнится 388 лет.