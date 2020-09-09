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09.09.2020 08:59
Рубрика: Происшествия

В Хабаровске водитель самосвала без прав повредил сразу 13 машин

Текст: Юлия Гарднер

Массовое ДТП произошло в центре Хабаровска сегодня в полдень. Грузовой самосвал, двигавшийся по улице Калинина со стороны Уссурийского бульвара, повредил сразу 13 автомобилей.

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Сам 41-летний водитель грузовика объяснил случившееся неисправностью тормозной системы. С его слов, из-за этого, поднимаясь к улице Ленина, он откатился назад и врезался в двигавшиеся сзади, а также припаркованные машины. Вдобавок он наехал на опору электрического освещения и снес ее.

"Установлено, что водитель грузовика лишен права управления с 2016 года". - сообщает пресс-служба краевого УМВД.

На месте ДТП работают инспекторы, которые выясняют точные обстоятельства происшествия.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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