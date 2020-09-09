В Хабаровске водитель самосвала без прав повредил сразу 13 машин

Массовое ДТП произошло в центре Хабаровска сегодня в полдень. Грузовой самосвал, двигавшийся по улице Калинина со стороны Уссурийского бульвара, повредил сразу 13 автомобилей.

Сам 41-летний водитель грузовика объяснил случившееся неисправностью тормозной системы. С его слов, из-за этого, поднимаясь к улице Ленина, он откатился назад и врезался в двигавшиеся сзади, а также припаркованные машины. Вдобавок он наехал на опору электрического освещения и снес ее.

"Установлено, что водитель грузовика лишен права управления с 2016 года". - сообщает пресс-служба краевого УМВД.

На месте ДТП работают инспекторы, которые выясняют точные обстоятельства происшествия.