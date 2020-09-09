В Приморье будут развивать космическую отрасль

Побывавший в Приморье руководитель госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин обсудил с главой региона Олегом Кожемяко перспективы развития в крае космической отрасли, сообщила пресс-служба правительства края.

Этот вопрос возник после того, как в Приморье пришвартовался плавучий космодром "Морской старт".

По словам Дмитрия Рогозина, теперь региона может считаться космическим, а портовая инфраструктура вполне может подойти для запуска ракет на орбиту.

"За последние 15 лет ситуация в космосе поменялась, появился сильный конкурент - Китай. Сейчас мы динамично развиваем космическую инфраструктуру, помимо технического резервирования существующих стартовых позиций, развиваем ракетно-космическую технику нового поколения. "Морской старт" будет модернизирован. Мы должны продумать логистику, как будем возить новейшие ракеты полутяжелого класса из европейской части России в Приморский край", - отметил глава Роскосмоса.

Олег Кожемяко пообещал, что в Приморье будут создадут условия, чтобы этот перспективный для региона и страны проект состоялся.

"Мы готовы поддерживать проект и помогать инфраструктурой, другими механизмами, связанными с полномочиями субъекта", - цитирует его пресс-служба.

Как писала "РГ", вице-премьер российского правительства Юрий Борисов рассказал, что "Морской старт" будет восстановлен. Предварительно на это понадобится около 35 миллиардов рублей.

Напомним, плавучий космодром "Морской старт" был создан международным консорциумом Sea Launch Company при лидирующем участии американской компании Boeing Commercial Space Company и российской РКК "Энергия". Первый запуск" состоялся в марте 1999 года с помощью ракеты-носителя "Зенит". С 2014 года "Морской старт" законсервирован. В марте этого года командное судно и пусковая платформа прибыли из США в приморский порт Славянка. Проект принадлежит компании S7 Space.