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09.09.2020 16:48

Кредо программиста

Какие перспективы есть у рынка разработки программ на платформе iOS
Текст: Алексей Трапезников (Пермь)
Создание программ для мобильных устройств на платформе iOS сегодня очень перспективный тренд на рынке IT.
Фото: из личного архива Нафиса Шаякбарова

По словам инженера-программиста Нафиса Шаякбарова, такими продуктами все больше интересуются различные компании, которые планируют с их помощью установить коммуникации с потенциальными клиентами. Об особенностях создания программ приложений и научных исследованиях в сфере программирования он рассказал в интервью "Российской газете".

Нафис Фанильевич, как давно вы занялись программированием и созданием программ для мобильных устройств?

Нафис Шаякбаров: Мне захотелось стать программистом еще в школьные годы. В то время я посещал разные курсы и читал интересные книги по этой тематике. Еще больший интерес к программированию у меня появился в Пермском политехе, куда я поступил на первый курс электротехнического факультета. Многим обязан очень интересному преподавателю вуза Владимиру Гладкову, который подтолкнул меня к самостоятельному изучению программирования.

Уже через несколько лет в магистратуре электротехнического факультета мне довелось участвовать как в создании программ для производственных предприятий, так и в исследовательской работе, которая была связана с этим процессом.

Для каких целей вы создавали программы?

Нафис Шаякбаров: Наша кафедра "Информационных технологий и автоматизированных систем" (ИТАС) тесно сотрудничала с крупными предприятиями города. Мне предложили поучаствовать в одном из проектов: для предприятия необходимо было создать внутреннюю мониторинговую систему, которая взаимодействовали с внутренними автоматизированными информационными системами - IT-продукт позволял отследить эффективность рабочего процесса.

Вдвоем с коллегой из аспирантуры мы разработали и внедрили этот программный комплекс. Работа в рамках проекта позволила мне написать мою первую научную работу в сфере программирования - статью на краевую конференцию "Разработка пользовательского интерфейса для системы мониторинга технологического оборудования на основе Java приложения". В дальнейшем я обобщил полученный опыт по этой тематике в научных статьях "Информационные системы мониторинга станочного парка предприятия" и "Информационное обеспечение, задачи и планирование рабочего времени".

В аспирантуре я продолжил научные исследования, в частности, подготовил статью "Анализ производительности систем управления базами данных при работе с большим объемом информации". Она давала повод для размышлений о том, какие имеющиеся электронные базы данных, а таких систем разработано достаточно много, могут подходить для решения той или иной задачи.

Почему для свой дальнейшей деятельности вы выбрали именно платформу iOS?

Нафис Шаякбаров: Взвесил все плюсы и минусы. Безусловно, для России это направление особенное, поскольку вход в него достаточно дорогой: писать программы на платформе iOS можно только на дорогостоящем оборудовании.

У разработчиков, которые пользуются платформой Android, все намного проще: программировать можно на обычном компьютере, где могут использоваться бесплатные приложения. Но iOS привлекла меня тем, что в ней есть точная структуризация информации. Это защищенная система, которая исключает некоторые ошибки программирования и устойчива к вирусным атакам. В результате стабильность работы этого программного обеспечения получается очень высокой.

Какие приложения для мобильных устройств на платформе iOS вы создали?

Нафис Шаякбаров: Окончив аспирантуру электротехнического факультета ПНИПУ, я искал работу по вакансии программиста. Решил, что экспериментальный опыт работы в этой сфере мне не помешает. И вот мы с другом, у которого есть MacBook, собрались выяснить, какие языки программирования лучше подходят для работы на платформе iOS. Попробовали работать в Objective-C, но он оказался достаточно сложным.

В результате мы выбрали для программирования более удобный Swift. На нем мы написали наше первое достаточно простое приложение для просмотра статей из интернета. Получилось неплохо. Уже скоро я принял предложение о сотрудничестве от одной пермской IT-компании, которая занимается разработкой систем умного дома. Мне предстояло создать приложение для айфонов, которое бы позволяло транслировать на мобильном устройстве видеозвонки домофонов. Это было мое тестовое задание, его успешное выполнение обеспечивало мне трудоустройство. За выходные я сделал приложение, которое удовлетворяло требованиям заказчика.

В настоящее время я руковожу группой разработчиков программного обеспечения. За два года мы создали 20 мобильных приложений на платформе iOS. Все они посвящены тематике умного дома. Это не только программы для домофонов, способные совершать видеозвонки на смартфоны своих владельцев, но и другие приложения для устройств, которые контролируют температуру в помещении, работу осветительных приборов и даже водоснабжение. С их помощью своим домом можно управлять дистанционно, это очень удобно, а также позволяет обезопасить свое жилище от различных коммунальных аварий или нежелательного проникновения посторонних лиц.

Этими IT-продуктами в настоящее время активно интересуются компании-застройщики, которые сдают в эксплуатацию новые жилые здания.

Как, по вашему мнению, будет развиваться рынок приложений для мобильных устройств в ближайшее время?

Нафис Шаякбаров: Уверен, что в перспективе ближайших лет он будет стремительно расти, ведь на сегодняшний день многие компании рассматривают программы в смартфонах пользователей как альтернативу web-сайтам. Они не требуют телефонный номер абонента и других контактных данных, но при этом могут оповещать владельца смартфона о каких-либо событиях с помощью push-уведомлений.

Кажется, что мобильные приложения созданы уже на все случаи жизни, но на самом деле это не так. С каждым годом по мере развития технических возможностей гаджетов появляются новые уникальные сферы их применения. В связи с этим и спрос на программистов, использующих платформу iOS или Android, будет большой.

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