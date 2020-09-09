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09.09.2020 09:13
Рубрика: Происшествия

В пермском парке после запуска "Американских горок" погиб сотрудник

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Перми сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту гибели оператора аттракциона в парке развлечений имени Максима Горького.

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Как пояснили в СК России по Пермскому краю, было установлено, что причиной смерти стала открытая черепно-мозговая травма, которую пострадавший получил во время тестового запуска аттракциона "Американские горки" - фрагмент одной из кабин "поезда" ударил его по голове.

В настоящее время проводится проверка, опрашиваются очевидцы произошедшего, изучается изъятая техническая документация аттракциона. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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