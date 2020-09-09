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09.09.2020 16:33
Рубрика: Власть

Свыше 87 тысяч новосибирских школьников кормят бесплатными обедами

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В школах Новосибирска организовано бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов. Его с 1 сентября получают более 87 тысяч учеников.
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Специалисты департамента образования мэрии Новосибирска провели выездное совещание в комбинате питания Ленинского района, организованного на базе образовательного учреждения № 187.

Начальник отдела контроля организации питания и ресурсного обеспечения департамента образования мэрии Роман Попов сообщил, что на питание детей до начала 2021 года из консолидированного бюджета выделено около полумиллиарда рублей. Стоимость одного обеда - 65 рублей 47 копеек.

Фото: Татьяна Кравченко
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Специалисты отметили, что учащиеся первых-четвертых классов должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день. По санитарно-эпидемиологическим требованиям у детей, которые учатся в первую смену, на завтрак должны быть горячее блюдо и напиток, закуска. Школьникам второй смены полагаются первое и второе блюда, компот.

- На завтрак может быть каша, бутерброд и горячий напиток. Может быть и усиленный завтрак, который будет состоять из котлеты, крупяного гарнира и горячего напитка. Если мы говорим об обеде, то это обязательно первое - борщ, рассольник, второе - котлета или натуральное мясо и гарниры. На обед - компот, мы готовим его из свежемороженых ягод или сухофруктов, - рассказала о меню директор комбината питания Ленинского района Наталья Надежкина.

Родители имеют право участвовать в формировании меню и предлагать свои варианты руководству школы.

Член рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию обороту фальсифицированных пищевых продуктов, главный врач ассоциации экспертов "Сибирский федеральный центр оздоровительного питания" Яков Новоселов сообщил, что согласно законодательству каждая школа обязана проводить экспертизу продуктов, чтобы не было пальмового масла вместо молока и так далее.

Фото: Татьяна Кравченко

- Организовать такую экспертизу, систему контроля - очень тяжело. Мэрией Новосибирска была проделана большая работа, чтобы экспертиза проводилась на регулярной основе, чтобы все комбинаты питания получили соответствующее оборудование. Также здесь взяли дополнительные обязательства, по которым дети получают полезные сок или компот. Стараемся, чтобы в меню лапша была заменена на гречку, пшенную кашу, - рассказал Яков Новоселов.

Он уточнил, что деньги на питание выделяются целевым образом, они не могут быть потрачены ни на что другое.

Директор школы №187 Ольга Ковалева отметила, что родители всех учащихся дали согласие на то, чтобы их дети получали в школе горячее питание.

- У нас учатся дети из многодетных и малоимущих семей - все перешли на горячее питание. Родители детей с особенностями здоровья писали отдельное заявление - таким детям полагается двухразовое питание, - отметила Ольга Ковалева.

Справка "РГ"

Бесплатным горячим питанием ученики начальных классов будут обеспечены в течение учебного года (за исключением каникул) в дни фактического посещения школы. Родителям или законным представителям ребенка необходимо написать заявление.

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