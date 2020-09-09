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09.09.2020 15:26
Рубрика: Происшествия

Завершено следствие по делу обвиняемого в халатности экс-мэра Норильска

Текст: Яна Шамаева

Следственный комитет России завершил расследование дела обвиняемого в халатности из-за утечки топлива экс-мэра Норильска Рината Ахметчина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: iStock
В Набильском заливе на Сахалине обнаружен нефтяной разлив

По данным силовиков, с 29 по 31 мая 2020 года он узнал об аварийном разливе более 21 тысячи тонн нефтепродуктов из хранилища ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) и при этом не ввел своевременно режим чрезвычайной ситуации и не организовал работы по ликвидации утечки, чтобы предотвратить загрязнение топливом грунта и акватории рек на территории Норильска.

- Бездействие Ахметчина привело к увеличению вреда, нанесенного почве и водным объектам на обширной территории региона, - считают следователи.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 293 УК России "Халатность".

Уголовное дело направили в генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем передачи в суд. Расследование ряда других дел, связанных с этим разливом нефтепродуктов, продолжается. В качестве фигурантов по ним проходит семь человек.

Напомним, авария на одном из топливных резервуаров НТЭК произошла в конце мая этого года. Ахметчин ушел в отставку как раз после происшествия. Тогда в результате просадки бетонной площадки и разрушения фундамента резервуара из хранилища вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, большая часть из которого попала в реки Амбарную и Далдыкан. На месте ввели режим ЧС. Следователи возбудили ряд уголовных дел. Росприроднадзор оценил причиненный окружающей среде ущерб в 148 миллиардов рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Разлив нефтепродуктов в Норильске

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