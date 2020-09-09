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09.09.2020 13:52
Рубрика: Происшествия

Житель Ставрополья получил срок за ложное сообщение о теракте

Текст: Михаил Сухарев

В Ставропольском крае вынесли приговор местному жителю, который в марте 2020 года позвонил в Единую службу спасения и сообщил об угрозе совершения теракта. Как отметили в пресс-службе УФСБ Ставрополья, сообщение оказалось ложным, и против звонившего возбудили уголовное дело.

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- Установлено, что мужчина осуществил звонок на номер "112" Единой дежурной службы спасения с заведомо ложным сообщением об угрозе совершения террористического акта, - сообщили в управлении ФСБ России по Ставропольскому краю.

Дело было возбуждено по части 3 статьи 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Труновский районный суд признал мужчину виновным и приговорил к трем годам исправительной колонии строгого режима.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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