Житель Ставрополья получил срок за ложное сообщение о теракте

В Ставропольском крае вынесли приговор местному жителю, который в марте 2020 года позвонил в Единую службу спасения и сообщил об угрозе совершения теракта. Как отметили в пресс-службе УФСБ Ставрополья, сообщение оказалось ложным, и против звонившего возбудили уголовное дело.

- Установлено, что мужчина осуществил звонок на номер "112" Единой дежурной службы спасения с заведомо ложным сообщением об угрозе совершения террористического акта, - сообщили в управлении ФСБ России по Ставропольскому краю.

Дело было возбуждено по части 3 статьи 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Труновский районный суд признал мужчину виновным и приговорил к трем годам исправительной колонии строгого режима.