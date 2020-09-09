Инженеры ЗВО обустроили "разрушенный неприятелем" полевой аэродром

Инженерный аэродромный батальон Ленинградской армии ВВС и ПВО обустроил в Курской области полевой аэродром. Его надежность подтвердила посадка транспортного самолета Ан-26.

В ходе учения перед военнослужащими поставили задачу по скоростному строительству полевого аэродрома в условиях ведения боевых действий, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

По легенде учений, аэродром "Восточный" был разрушен "противником" ракетно-бомбовыми ударами. Для его восстановления из Рязанской области совершили марш техники протяженностью 450 километров. С помощью специальных машин военные инженеры укатали грунт до определенной плотности, нанесли разметки и установили ограждения на взлетно-посадочной полосе.

Кроме того, оборудовали командно-диспетчерский пункт, метеостанцию, технико-эксплуатационную часть. И сделали все это в рекордно короткие сроки.

А после посадки транспортного самолета Ан-26, которая подтвердила надежность аэродрома, бойцы ЗВО отразили удар диверсионно-разведывательных групп условного противника.