Под Калининградом главу отдела опеки заподозрили в краже 1 млн рублей

В Калининградской области бывшую начальницу районного отдела опеки и попечительства будут судить за присвоение денег подопечной. 39-летнюю женщину обвиняют в растрате чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Как установили следователи, обвиняемая была опекуном 73-летней недееспособной жительницы поселка Большаково Славского района. Экс-начальник отдела опеки и попечительства являлась материально-ответственным лицом и должна была распоряжаться деньгами подопечной в ее интересах.

Однако, по версии следствия, с декабря 2019 года по март 2020 года молодая женщина неоднократно переводила деньги со счетов пенсионерки на свои счета. Общая сумма средств, которую присвоила опекун, составила миллион рублей. Деньгами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.

Вину женщина признала в полном объеме. Сейчас сбор доказательств завершен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.