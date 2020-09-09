Аксенов предложил отмечать в РФ День памяти погибших в Крымской войне

Ежегодно отмечаемый в Крыму 9 сентября День памяти русских воинов, павших в Крымской войне 1853-1856 годов, должен стать общероссийской памятной датой. С таким предложением на своей странице в Facebook выступил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, это было бы логично и справедливо. Глава региона провел исторические параллели между нынешней внешнеполитической ситуации вокруг полуострова и тогдашней, когда российский Крым также "не давал покоя Западу", а против Российской Империи одновременно сражались Великобритания, Франция, Сардинское королевство и Турция.

- Тогда, как и сегодня, европейская пресса билась в русофобской истерике: изменились технологии, но не суть информационной войны, - подчеркнул он.

Аксенов отметил, что на полуострове восстановлены многие разрушенные в советские времена памятники и захоронения времен Крымской войны, в том числе мемориальные комплексы на Братском кладбище воинов Русской армии в Симферополе, где покоятся более 35 тысяч человек, и на месте Альминского сражения в селе Вилино Бахчисарайского района.

Глава республики заметил, что крымчане "в отличие от тех, кто присвоил себе право учить нас демократии и толерантности", не то что не воюют с памятниками, но и бережно относятся к братским могилам иностранных солдат.

Крымская (Восточная) война 1853-1856 годов между Россией и коалицией стран в составе Великобритании, Франции, Турции и Сардинского королевства продолжалась была обусловлена столкновением интересов этих государств в бассейне Черного моря, на Кавказе и Балканах.

День памяти русских воинов, павших в этой войне, отмечается в республике с 1996 года. Памятную дату в регионе установили по инициативе Русской общины Крыма. Она выбрана не случайно: 9 сентября 1855 года стал первым за время войны днем без боевых действий, после того как в ночь на 8 сентября противник овладел ключевой позицией в Севастополе - Малаховым курганом, что определило исход Севастопольской обороны.