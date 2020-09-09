Губернатор Кубани вручил ключи дольщикам шестилетнего долгостроя

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сегодня вручил ключи 11 семьям долгостроя в Краснодаре. Жилой комплекс "Южный" числился одним из самых сложных и в свете инвестиций - не привлекательных долгостроев. Изначально дом планировали сдать в 2014 году, однако из-за проблем у застройщика площадка была заморожена.

Объект завершили благодаря личному участию губернатора и принятию краевого закона о дополнительных мерах по защите прав пострадавший дольщиков. На завершение работ из краевого бюджета направили 176,3 миллионов рублей.

- Есть понимание, как мы к 2023 году решим проблему долгостроев. По каждому дому разработан алгоритм. Спасибо вам и тем, кто еще ждет свои квартиры, за понимание и поддержку. Благодарю прокуратуру, следственный комитет и федеральный центр, которые не оставили нас один на один с этим вопросом. Я очень хотел бы, чтобы такой праздник, как у вас сегодня, был у всех обманутых дольщиков. Мы приложим для этого все усилия, - заключил губернатор края.

По данным краевой администрации сегодня федеральный фонд защиты прав дольщиков взял в работу 42 долгостроя, выплатил 1,3 миллиардов рублей компенсаций.

Кстати

По решению губернатора финансирование достройки проблемных домов края вырастет до 2 миллиардов рублей. На бюджетные средства были завершены четыре жилищных комплекса - "Форт Карасун", "Талисман", "Территория счастья", "Южный". До конца года будет сдан ЖК "Валентина".