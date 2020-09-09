Стартовал конкурс управленцев "Лидеры Кубани - движение вверх!"

Кадровый конкурс "Лидеры Кубани - движение вверх!" проходит уже третий год подряд. За это время в нем приняли участие свыше 10 тысяч человек из 22 российских регионов. Сейчас он получил статус "окружного" - к участию пригласили представителей всех субъектов ЮФО. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Основная цель проекта - формирование в крае управленческого кадрового резерва, создание эффективной образовательной и тренировочной базы по обмену опытом для специалистов и руководителей различных сфер деятельности.

- Конкурс дает возможность молодым людям проявить свой потенциал, это хорошая стартовая площадка для перспективных специалистов. Победители прошлых лет возглавили муниципалитеты, стали руководителями предприятий, работают над социально значимыми проектами или вошли в резерв управленческих кадров, - подчеркнул глава региона.

По традиции лауреаты и победители проекта "приписываются" к наставникам, в числе которых топ-менеджеры крупнейших компаний и выдающиеся государственные деятели. Участники пройдут стажировку в частных и государственных организациях Кубани и будут включены в программу подготовки резерва кадров региона. Кроме того, предусмотрены выплаты премий в размере 500 тысяч рублей на обучение по программам MBA и MPA в ведущих вузах страны.