Жителя Сочи осудили за убийство жены на пляже

Хостинский районный суд Сочи рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении 47-летнего местного жителя и огласил приговор. Мужчина обвинялся в убийстве своей жены (часть 1 статьи 105 УК РФ).

Как ранее писала "РГ", в ночь на 16 августа 2019 года подсудимый вместе со своей супругой находились на пляже в Хостинском районе. В ходе возникшего конфликта мужчина задушил жену, после чего перевез ее тело в лес, где оставил. 18 августа подсудимый обратился в правоохранительные органы с заявлением об исчезновении своей супруги. 1 сентября прошлого года в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий тело погибшей было обнаружено.

"В рамках судебного заседания подсудимый вину признал частично, заявив, что причинил супруге смерть по неосторожности, - сообщила пресс-секретарь Краснодарского краевого суда Мария Пирогова. - Однако суд критически отнесся к этим доводам.

С учетом всех обстоятельств суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок девять лет и девять месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.