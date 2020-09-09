Южноуральца осудили за избиение беременной жены

Копейский городской суд вынес приговор 32-летнему мужчине, который в состоянии опьянения пинал в живот беременную супругу. Из-за травм женщина потеряла ребенка, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

- Инцидент произошел вечером 22 апреля, - рассказала представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Установлено, что находившийся в состоянии опьянения осужденный набросился на свою 26-летнюю жену после того, как узнал, что она беременна. Он умышленно сбил ее с ног. После чего с силой нанес не менее пяти ударов ногой в область живота.

Пострадавшая получила множественные травмы, которые были квалифицированы как причинение тяжкого вреда здоровью. Кроме того, у нее произошло прерывание беременности на сроке 21-22 недель.

Свою вину подсудимый признал в полном объеме и в суде извинился перед супругой. С учетом позиции гособвинителя ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.