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09.09.2020 16:29

На уральском заводе повысили производительность труда за счет государства

На Каменск-Уральском литейном заводе (КУЛЗ) завершен второй этап реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Впереди - еще два с половиной года его воплощения.
Фото: Пресс-служба АО "КУЛЗ" Фото: Пресс-служба АО "КУЛЗ"
Фото: Пресс-служба АО "КУЛЗ"

На предприятии побывали заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин и глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков. Игорь Зеленкин сообщил, что в Свердловской области в нацпроект уже включились 70 предприятий, 50 из которых - представители машиностроительной, металлургической, обрабатывающей промышленности, 11 - агропромышленного комплекса, 9 - сферы строительства и ЖКХ.

"У вас непростые переделы, - сказал он, подчеркивая сложность преобразований в таких условиях. - Желаю вам сохранить полученный опыт, продолжить обучение людей, применить прогрессивные методы на всех участках производства".

Кулзовцам, действительно, есть чем гордиться. Рабочая группа, куда вошли руководители завода, основных служб и цехов, анализировала процесс изготовления одного из самых больших по объемам выпуска заводского продукта - колеса для вертолетов Ми-8 и Ми-17. Его доля в выручке предприятия составляет более 11%. В результате преобразований, локомотивом которых стал Региональный центр компетенций (РЦК), срок производства тормозного колеса уменьшен с 72 до 30 дней, а производительность труда увеличилась на 57%.

"Этого удалось достичь только за счет организационных мероприятий, - подчеркнул руководитель рабочей группы, технический директор завода Павел Мещерягин. - Мы проанализировали движение детали по заводу, самые ресурсоемкие операции, виды потерь, на основе полученных данных сформировали 17 проектов, улучшающих производственный процесс, и большую часть уже реализовали".

Сергей Васюк, руководитель проектов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, являющегося оператором нацпроекта в Свердловской области, отметил качественный уровень подготовки, вовлеченность и заинтересованность рабочей группы.

По мнению генерального директора АО "КУЛЗ" Вячеслава Русакова, результат превзошел ожидания, и опыт применения методов и инструментов бережливого производства будет распространен на другие производственно-технологические процессы предприятия, в частности, на участке металлокерамики, в лакокрасочном производстве, в цехе цветного литья, в процессе механообработки на станках с ЧПУ и во внутризаводской логистике. В рамках нацпроекта обучение пройдут более 200 специалистов предприятия.

Глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков заметил, что КУЛЗ - не первое и, главное, не последнее предприятие в городе, реализующее нацпроект, и пожелал литейщикам не останавливаться на достигнутом.

В целом же нацпроект рассчитан на период до 2024 года. Подать заявку на участие предприятия могут на сайте производительность.рф. Потенциальные участники должны соответствовать следующим критериям: выручка от 400 млн. до 30 млрд. рублей в год, доля участия иностранного капитала не выше 25%, принадлежность к одной из пяти отраслей (обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, сфера транспорта и логистики, строительство или ЖКХ). Планируется, что в Свердловской области количество предприятий-участников вырастет до 308.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "КУЛЗ".

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