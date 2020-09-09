РФПИ поставит в Мексику 32 миллиона доз вакцины "Спутник V"

Российский фонд прямых инвестиций объявил о соглашении с фармацевтической компанией Landsteiner Scientific о поставках в Мексику 32 миллионов доз российской вакцины от коронавируса.

"Мы договорились о поставке значительной партии вакцины "Спутник V" в Мексику, по ее результатам около 25 процентов населения Мексики сможет получить доступ к эффективной и безопасной вакцине", - цитирует ТАСС слова главы фонда Кирилла Дмитриева.

Если будет получено одобрение со стороны мексиканских государственных регулирующих органов, поставка "Спутника V" может начаться уже в ноябре этого года, заявили в фонде.