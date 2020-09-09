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09.09.2020 08:15
Рубрика: Общество

"Роскосмос" опроверг информацию об отказе НАСА от российских "Союзов"

В "Роскосмосе" утверждают, что США не отказывались покупать место на кораблях "Союз" для полетов на МКС. В госкорпорации подчеркнули, что экипажи пилотируемых "Союзов", которые будут готовиться к запускам в следующем году, будут международными. И вскоре в ведомстве планируют рассматривать предложения по составам экипажей.

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Ранее, со ссылкой на годовой отчет госкорпорации, сообщалось об отказе NASA приобретать место в "Союзе" во время полета весной 2021 года.

"Это не так", - прокомментировали представители госкорпорации данную информацию в Twitter сообщает РИА Новости. По данным НАСА, с 2006 США приобрели у России 72 места в кораблях "Союз" на сумму более четырех миллиардов долларов для доставки американских, европейских, канадских и японских астронавтов на станцию и обратно на Землю.

Ранее сообщалось, что на 14 октября намечен старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" с космодрома Байконур. Экипаж будет международным: в одной команде с россиянами летит астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Экипажи новой экспедиции на МКС прошли проверку и признаны годными к полету.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Россия и США

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