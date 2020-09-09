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09.09.2020 16:20
Рубрика: Происшествия

СК просит арестовать замминистра энергетики по делу о хищении более 600 млн

Текст: Иван Егоров
Фото: Максим Шеметов/ТАСС Фото: Максим Шеметов/ТАСС
Фото: Максим Шеметов/ТАСС

Следствие просит суд отправить под стражу на два месяца замминистра энергетики Анатолия Тихонова и еще троих фигурантов дела.

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"В Басманный суд поступили материалы по ходатайствам следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тихонова А.В., Серебрякова В.Ю., Рыжкова Р.В. и Макарова В.П.",- сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе суда. Там уточнили, что всем четверым предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ, то есть в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Следствие просит избрать в отношении каждого из обвиняемых меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября 2020 года.

Ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что СК предъявил обвинение заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову в хищении 603 млн рублей, выделенных ФГБУ "Российское энергетическое агентство" Минэнерго России для создания информационной системы.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Судебная власть Суды общей юрисдикции Басманный суд Москвы

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