Сражение у Тендры: русская эскадра разгромила турецкую 230 лет назад

Одним из знаменательных эпизодов русско-турецкой войны 1787-1791 годов стало сражение у мыса Тендра. Эскадра контр-адмирала Федора Ушакова разгромила превосходящую численностью эскадру противника, практически избежав потерь. Завершился тот бой ровно 230 лет назад - 29 августа (9 сентября по новому стилю) 1790 года.

В тот период русские войска наступали по суше в районе Дуная. Помогать им должна была галерная флотилия, однако приблизиться к месту боевых действий она не могла из-за присутствия на западе Черного моря турецкой эскадры. Устранить эту проблему было поручено Ушакову, который выдвинулся на встречу с неприятелем, имя в своем распоряжении 10 линейных кораблей, шесть фрегатов, бомбардирский корабль и 20 вспомогательных судов. Турецкий флот численно превосходил российский: 14 линейных кораблей, восемь фрегатов и 23 вспомогательных судна. Преимущество по орудиям было еще существеннее: 1400 против 830. Однако решающую роль в итоге сыграло флотоводческое мастерство Ушакова и выучка русских моряков.

Турецкая эскадра стояла на якоре между Хаджибеем (теперь это Одесса) и мысом Тендра. 28 августа командующий флотом Хасан-паша внезапно для себя обнаружил, что к ним со стороны Севастополя на всех парусах мчат российские корабли. Застигнутые врасплох, османы стали спешно рубить канаты и отходить к Дунаю. Передовые корабли быстро оторвались от арьергарда, чем поставили его в угрожающее положение: пришлось возвращаться и принимать бой. Во всей этой суматохе говорить о твердом командовании и согласованности действий не приходилось.

Ушаков же блестяще воспользовался моментом и резко пошел на сближение с неприятелем на расстояние картечного выстрела. Однако бой продлился чуть более двух часов - не выдержав огня русских кораблей турки вновь решили ретироваться. Для этого пришлось разворачиваться, маневрировать, тем самым корабли Порты еще больше подставили себя под удар. Три их судна оказались отрезаны от основных сил, флагман Хасан-паши получил серьезные повреждения. Преследование неприятеля продолжалось вплоть до наступления темноты.

С рассветом оказалось, что турки ушли совсем недалеко, а один из наших фрегатов - "Амвросий Медиоланский" - даже стоял на якоре посреди османских кораблей (выйти из курьезного положения удалось благодаря тому, что флаги у всех были спущены). Погоня продолжилась, в результате один из турецких кораблей, потерявший в бою накануне командира, сдался без боя. Также нашей эскадре удалось фактически окружить флагман адмирала Саид-бея, сильно поврежденный днем ранее. Опытный адмирал храбро защищался против превосходящий сил русского флота, но в итоге вынужден был сдаться.

В результате двухдневного сражения турецкая эскадра потеряла шесть кораблей (из них два линейных были потоплены, один захвачен), погибшими - свыше двух тысяч человек. Потери русского флота, учитывая масштаб сражения, можно назвать символическими - 21 убитый и 25 раненых.