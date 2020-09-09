Стала известна цена новых Xbox в России

Сегодня утром Microsoft подтвердила, что следующее поколение игровых консолей поступит в продажу 10 ноября по всему миру. Теперь в компании объявили локальные цены - 26 990 рублей для Xbox Series S и 45 590 рублей для Xbox Series X.

Предзаказать новинки можно будет начиная с 22 сентября. 17 сентября этого года Xbox Game Pass для ПК станет доступна по всему миру в виде отдельной подписки. Цена за трехмесячную подписку в России составит 1796,99 рублей.

Кроме того, в компании объявили о партнерстве с Electronic Arts и добавили игры EA в каталог Xbox Game Pass Ultimate и Xbox Game Pass для ПК. Сообщается, что обладатели подписок Xbox Game Pass Ultimate и Xbox Game Pass для ПК получат все привилегии членства EA Play без дополнительной платы до конца этого года.

Xbox Series X отличается от младшей модели большей мощностью: она позволяет играть в игры в разрешении 4K (3840 x 2160 пикселей), в то время как Series S предназначена для игр в разрешениях Full HD и 2K. Обе приставки поддерживают технологию трассировки лучей для создания реалистичных отражений и теней в играх.