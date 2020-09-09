Столичный регион Греции охватили пожары

Сразу же в нескольких населенных пунктах столичного региона Греции Аттика пожарные борются с разгорающимся из-за сильного ветра пламенем. Пожары бушуют в лесных массивах, находящихся рядом с местечками Кератея, Анависос и Неа Макри.

Префект общины Сароникос, к которой принадлежит Кератея, Петрос Филиппу в эфире телеканала Open отметил, что от стихии уже пострадали несколько жилых домов. По его словам, фронт пожара очень обширен. Ведется эвакуация людей из близлежащих к пожару районов.

В Кератее с пламенем борются 40 пожарных, 16 автомобилей, два самолета и четыре вертолета. В Неа Макри на борьбу со стихией бросили 41 пожарного, 12 автомобилей, два самолета и три вертолета. Многие дороги по соображениям безопасности перекрыты.

Одновременно Генеральный секретариат по гражданской защите объявил, что 10 сентября опасность возникновения пожаров будет высока сразу в четырех регионах страны, включая Аттику, Центральную Грецию, полуостров Пелопоннес и Северные Эгейские острова.

Секретариат советует гражданам проявлять особую осторожность и избегать действий, которые могут вызвать пожар по неосторожности: сжигание сухой травы и веток, использование уличных грилей, бросание зажженных сигарет.

Напомним, что в ночь на среду пожар вспыхнул в лагере беженцев Мория на острове Лесбос, в котором проживало более 12 тысяч мигрантов.