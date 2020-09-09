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09.09.2020 09:50
Рубрика: В мире

В Японии приостановили клинические испытания британской вакцины от COVID-19

Текст: Александр Ленин (Токио)

В Японии приостановлены клинические испытания вакцины от коронавируса, разработку которой осуществляет британская компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, передает телерадиокомпания NHK.

Фото: iStock
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Причины временного прекращения эксперимента могут быть связаны с выявлением побочных эффектов у людей, которые задействованы в опытах. Для продолжения работ специалистам предстоит подтвердить, что британская вакцина от COVID-19 безопасна для человека.

Напомним, что японское правительство заключило соглашение с компанией AstraZeneca на поставку вакцины от коронавируса. В случае успешной разработки препарата Токио в следующем году получит 120 миллионов доз лекарственного средства.

Не исключено, что приостановка клинических испытаний отдалит перспективу широкого применения британской вакцины среди населения островного государства. Японские власти рассчитывают на скорейшее изобретение безопасного и эффективного антивируса, так как от этого напрямую зависит будущее Летней Олимпиады в Токио.

Добавим, что компания AstraZeneca ведет клинические испытания вакцины от коронавируса на территории Японии с конца августа. В исследованиях участвуют около 250 человек в возрасте старше 18 лет.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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