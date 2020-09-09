В Кремле назвали условие для саммита "ядерной пятерки"

Саммит постоянных членов СБ ООН пройдет в очном формате, и тогда, когда лидеры смогут путешествовать, заявили в Кремле. Вряд ли это будет до конца года.

Инициатива президента РФ Владимира Путина по саммиту "пятерки" не умерла, продолжаются согласования и обсуждения, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не способствует проведению "пятерки" и режим изоляции (на фоне пандемии коронавируса), трудно сейчас собрать всех лидеров", - заметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что характер предложенной встречи вряд ли делает ее возможной в формате видеоконференции. "Поэтому, очевидно, что эти согласования продолжатся и дождутся момента, когда лидеры смогут путешествовать", - добавил он.

"Потребуется еще время на согласования, будем еще ждать", - сказал пресс-секретарь президента.

На вопрос, значит ли, что саммит вряд ли состоится до конца года, представитель Кремля, ответил: "Наверно, да".