В Кремле обеспокоены исчезновением людей в Беларуси

Исчезновение людей в Беларуси вызывает у Кремля обеспокоенность. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков​​​.

"Я воздержусь от каких-либо оценок", - заметил Песков в ответ на вопрос об исчезновении оппонентов президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Я лишь скажу, что, безусловно, какое-то исчезновение людей вызывает обеспокоенность", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

"И, конечно, мы исходим из того, что в установленные законом сроки какая-то информация будет предоставлена", - заключил представитель Кремля.