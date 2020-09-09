В Москве обокрали жену актрису Бердинских, жену звезды "Груза 200"

Очередная жертва телефонного мошенничества: на это раз аферисты обманули на крупную сумму 33-летнюю актрису театра имени Вахтангова Марию Бердинских.

Как передает KP.RU, женщине позвонил с неизвестного номера злоумышленник и представился сотрудником службы безопасности крупного банка, в котором у актрисы открыт счет.

Дальше - стандартная схема: преступник сообщил, что со счета Бердинских якобы кто-то пытается списать деньги, и чтобы пресечь схему необходимо предпринять определенные действия. Мария добросовестно выполнила инструкции звонившего… и лишилась восьмидесяти тысяч рублей. О чем тут же проинформировала соответствующие структуры

"Было получено заявление о списании денежных средств. В данный момент по факту мошенничества проводится проверка", - цитирует издание свой источник в правоохранительных органах.

Бердинских снялась в сериалах "Люба, дети и завод", "Кремлевские курсанты", "Кровавая барыня", "Закон и порядок: Преступный умысел".

Супруг - актер Леонид Бичевин, известным по ролям в фильмах Балабанова "Груз 200" и "Морфий".