В Розовом саду Белого дома начали повторный ремонт

Розовый сад Белого дома вновь закрыли на ремонт. Менее трех недель назад первая леди США Меланья Трамп представляла отреставрированную оранжерею, передает телеканал CNN.

"Повторный ремонт - вынужденная мера, возникли проблемы с дренажем воды в саду. Будет также произведена замена дерна", - цитирует источник ТАСС.

Недостатки последнего ремонта выявились, в частности, во время выступления супруги американского лидера на общенациональном съезде Республиканской партии 25 августа. В этот день дренажная система сада не справилась с сильным дождем, из-за чего сотрудникам Белого дома пришлось застелить поверх имеющегося покрытия слой газона.

Розовый сад Белого дома используется для встречи почетных гостей, проведения различных церемоний и публичных выступлений президента США.