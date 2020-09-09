Вышла новая версия Android 11. Пять причин установить ее как можно скорее

Google представила новейшую версию Android 11, которую уже получили смартфоны линейки Pixel, а также ряд устройств других прозводителей. Вот ключевые изменения, которые сделают работу с мобильным гаджетом еще удобнее и безопаснее.

1. Расширенные настройки конфиденциальности теперь позволяют более точно установить, какие приложения получат доступ к микрофону, камере и геолокации. Эти настройки обнуляются, если пользователь долго не запускал то или иное приложение. Разрешения могут быть многоразовыми или единоразовыми.

2. Появившаяся запись видео с экрана позволяет как использовать микрофон мобильного устройства, так и записывать звук из приложения.

3. Уведомления мессенджеров позволяют вести переписку на заблокированном экране, а часть чатов можно разместить поверх остальных окон.

4. Группировка сообщений в области уведомлений позволяет выставить приоритет тем или иным сообщениям. А функция записи истории уведомлений предоставит доступ к уведомлениям, которые пользователь "смахнул" по неосторожности.

5. Новый раздел для управления смарт-устройствами позволяет добавить девайсы для быстрого доступа к ним. Это могут быть умные выключатели, камеры наблюдения, и другие устройства умного дома. Для смартфонов Pixel появились отдельные эксклюзивные функции. Smart Reply позволяет использовать быстрые ответы на простые вопросы в переписке, а специальная функция будет рекомендовать приложения, исходя из каждодневных действий пользователя (утром порекомендует почту, новости и такси, днем - рабочий мессенджер, вечером - музыкальное приложение). Рекомендованные приложения появятся в доке.