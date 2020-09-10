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10 сентября 2020 г. 17:15
Общество
Текст: Артем Локалов

Кино и море

Тест "Родины" про советские фильмы об отпуске в бархатный сезон и не только
К бархатному сезону мы подготовили тест по мотивам советских фильмов про курорты, романы и не только. Если вы вспомнили не только правильный ответ, но и то, что давно хотели пересмотреть какой-то из этих фильмов, - не благодарите.
Александр Михайлов в роли Василия Кузякина в фильме "Любовь и голуби".
Александр Михайлов в роли Василия Кузякина в фильме "Любовь и голуби".

"Бархатным" сезон отдыха в сентябре на море стали называть еще в XIX веке - и связано это название именно с черноморским побережьем Кавказа и Крыма. 
Возить тачку и забивать костыли: тест "Родины" в День железнодорожника

В сентябре погода в Крыму и Сочи днем по-летнему жаркая, а вечер, как правило, прохладный. Такая погода подходила для того, чтобы дамы могли прогуливаться по набережной в бархатных платьях.

В тесте "Родины" вопросы о советских фильмах про отпуск не обязательно во время бархатного сезона. Это, как правило, лето.

Оно уже прошло, но кусочек еще можно ухватить - отправившись на Черное море прямо сейчас или пересмотрев один из фильмов.

Темы дня:
#СССР
#журнал Родина
#Крым
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