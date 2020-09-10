К бархатному сезону мы подготовили тест по мотивам советских фильмов про курорты, романы и не только. Если вы вспомнили не только правильный ответ, но и то, что давно хотели пересмотреть какой-то из этих фильмов, - не благодарите.

Александр Михайлов в роли Василия Кузякина в фильме "Любовь и голуби".

"Бархатным" сезон отдыха в сентябре на море стали называть еще в XIX веке - и связано это название именно с черноморским побережьем Кавказа и Крыма.

В сентябре погода в Крыму и Сочи днем по-летнему жаркая, а вечер, как правило, прохладный. Такая погода подходила для того, чтобы дамы могли прогуливаться по набережной в бархатных платьях.

В тесте "Родины" вопросы о советских фильмах про отпуск не обязательно во время бархатного сезона. Это, как правило, лето.

Оно уже прошло, но кусочек еще можно ухватить - отправившись на Черное море прямо сейчас или пересмотрев один из фильмов.