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10.09.2020,  
19:34
Текст:  Алексей Брусилов

Бойцам Хафтара удалось вернуть в строй ракетный комплекс "Скад"

Представители Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара сообщили о том, что им удалось отремонтировать ракетные комплексы Scud B, имеющие советское обозначение "Эльбрус".
Фото: SRA Chris Flahive, U.S. Air Force / wikimedia.org Фото: SRA Chris Flahive, U.S. Air Force / wikimedia.org
Фото: SRA Chris Flahive, U.S. Air Force / wikimedia.org

В Сети появилось видео, где демонстрируется переброска и развертывание двух пусковых установок. Первоначально некоторые из экспертов посчитали, что это кинохроника времен правления Муаммара Каддафи, а сделанные заявления являются элементами информационной войны по запугиванию противника.

Фото: youtube.com
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В то же время другие наблюдатели отмечают, что появляющиеся в кадре тягачи, буксирующие тралы с ракетами, впервые были замечены только в этом году.

О том, что ЛНА обладает таким оружием, стало известно еще в мае 2018 года, когда на военном параде, проходившем на авиабазе Бенина около Бенгази, показали одну такую боевую машину. Правда, высказывались большие сомнения в ее боеготовности. И действительно, несмотря на то, что такие комплексы время от времени оказывались возле районов активных боевых действий, их так ни разу и не применили. Проблема заключалась в том, что запасы ракетного топлива уничтожены авиацией НАТО во время бомбардировок в 2011 году, а подготовленные расчеты отсутствуют.

Возможно, сейчас при активной помощи дружественных арабских стран имеющим на вооружении такие системы хафтаровцам все-таки удалось вернуть в строй "Скады".

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