"Чистый интернет" вредит самим США

Вместе с тем, Белый дом объявил о запрете TikTok, "Вичата" и других китайских социальных сетей, угрожая распространить запреты на программы китайских смартфонов. За этими действиями американского госсекретаря стоят политические мотивы в свете готовящейся предвыборной кампании, а также стратегия сдерживания Китая.

Призыв к "чистому интернету" - это, по сути, протекционизм в цифровом пространстве и укрепление гегемонии Соединенных Штатов. Под предлогом "интересов национальной безопасности" Помпео и ему подобные, не жалея сил, вынуждают предприятия продавать свои американские филиалы, что нанесет урон не только глобальному сотрудничеству и развитию цифровых технологий, но и ударит по всему американскому обществу.

Во-первых, травля китайских предприятий, безусловно, повлияет на интересы американских клиентов. В информационную эпоху технология 5G, приложение TikTok, "Вичат" и другие не только несут в себе коммерческие перспективы, но и являются платформами для обмена информацией, общения, площадками бизнеса и досуга. Именно поэтому запрет TikTok сразу же вызвал волну негодования в самих США. Ряд интернет-селебрити, обращаясь к американскому президенту с протестами, подчеркнул, что решение американской администрации лишит американцев платформы, с помощью которой они могут свободно выразить свое мнение.

Во-вторых, травля китайских компаний неизбежно подорвет уверенность других зарубежных инвесторов в США, тем самым ускорив отток капитала с американского рынка. Майк Помпео и ему подобные под предлогом "чистого интернета" пытаются уничтожить китайские предприятия, но подобная судьба, весьма возможно, ожидает и другие иностранные компании в Америке. Именно поэтому глобальные инновационные научно-технические корпорации, возможно, откажутся от деятельности на американском рынке. А если рынок утратит инвестиционную привлекательность, его жизнеспособность будет поставлена под угрозу.

В-третьих, американская сторона ведет нечестную игру, расправляясь с конкурентами, грубо и откровенно нарушая нормы рыночной экономики и принципы честной конкуренции, что непременно ослабит общую конкурентоспособность США в долгосрочной перспективе. В последние годы продукция интернет-предприятий Китая популярна у пользователей всего мира благодаря инновационным решениям и гибкой маркетинговой политике. Столкнувшись с возрастающей конкурентоспособностью Китая в цифровом пространстве, некоторые американские политики и представители бизнес-элиты, испытывают настоящее потрясение, а потому и пытаются задушить на корню конкурентов и их развитие. Призыв к "чистому интернету" по-американски противоречит международным рыночным нормам, что неизбежно ослабит экономическую конкурентоспособность США и негативно повлияет на постэпидемическое восстановление американской экономики.

Многие заметили, что в то время, как Белый дом выступает за "чистый интернет", 8 сентября Китай выдвинул Глобальную инициативу безопасности интернет-данных, а также представил предложения по недопущению нарушений базовой интернет-инфраструктуры других стран. Китай выступил против хакерских атак, крупномасштабной цифровой слежки, а также против создания в информационных продуктах и системах так называемых "бэкдоров", с помощью которых ведется утечка информации. Эти предложения стали практическими мерами реагирования на обостряющиеся риски в области кибербезопасности. Меры Китая служат для продвижения цифрового развития, что в очередной раз демонстрирует ответственность страны в сфере кибербезопасности.