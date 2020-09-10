Что нового приготовили школьникам учебные онлайн-платформы

С 1 сентября в 15 пилотных регионах стартовал федеральный проект Минопросвещения "Цифровая образовательная среда": школам выделено оборудование, проводится высокоскоростной интернет. Российская школа станет цифровой? Какие новые онлайн-курсы смогут использовать учителя? Как проводить экспертизу цифровых ресурсов? Разбираемся с руководителем Яндекc.Учебника Евгением Лурье.

Евгений Лурье: ЦОС - полномасштабный образовательный проект, который охватывает и управление школой, и коммуникации, и образовательный процесс. В России сложилась уникальная ситуация: по каждому из компонентов уже сформировался набор конкретных решений, предложенных бизнес-компаниями. Это и дневниковые системы для управления расписанием и учетом, и образовательные платформы, такие как Яндекс.Учебник - курсы и сборники упражнений с мониторингом прогресса учеников, и коммуникационные сервисы. Многие из этих решений приняты в школах и хорошо работают. Важно сейчас не упустить эти достижения, использовать наиболее удачные наработки. А для этого, конечно, нужна единая позиция по всему многообразию цифровых решений. Главный вопрос здесь - вопрос экспертизы ресурсов.

И если по отношению к традиционным ресурсам, например учебникам, есть четкая позиция - в школу попадают только учебники из федерального перечня, утвержденного Минпросвещения, то по цифровому контенту ее нет. Хотя в нашей стране среди образовательных ресурсов как раз лидируют сервисы с готовым контентом.

Но цифровым ресурсам экспертиза нужна чуть ли не больше, чем бумажным.

Евгений Лурье: Очень острая тема. Экспертиза для цифровых ресурсов необходима. Знаю, что и Минпросвещения давно придерживается этой позиции. При этом нам всем предстоит долгий и непростой путь, так как отличие цифровых сервисов от бумажных учебников - колоссальное. Учебник печатают один раз, а цифровые платформы могут обновляться каждый день! В этом и заключается природа таких продуктов. Они не статичны, постоянно развиваются, их нельзя пролистать от и до.

Мы видим, как миллионы детей решают конкретные задания, видим учебную аналитику по итогам. Можем не просто поправить запятую, но и оперативно изменить само задание, если оно неэффективно. Цифровой контент - живой, создается здесь и сейчас. Нам предстоит вместе сформировать правила, на основе которых можно будет проводить экспертизу. К счастью, у нас есть ориентир - Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС). Все разработчики цифрового образовательного контента для школ, безусловно, ориентируются на них.

Школа наконец-то "вышла в люди" после долгого дистанта. В школьной программе теперь учитывается возможность "удаленки", появляются смешанные форматы обучения. Как учителям успевать за этими изменениями?

Евгений Лурье: Любая инновация в учебном процессе должна быть в первую очередь удобна для учителя. Эта весна показала: лишь немногие школы умеют эффективно работать в цифровой среде. "Подсветились" давние проблемы: учителям важно развивать не только цифровые навыки, но и так называемые "мягкие компетенции". Это крайне необходимые умения, например, умение справляться с конфликтными ситуациями. Поэтому с сентября в рамках проекта "Я учитель" мы запустили восемь новых бесплатных курсов, где научим решать конфликты и работать с трудным поведением учеников. Расскажем, как справиться с профессиональным выгоранием, которому подвержены педагоги, как вовлекать в обсуждение, учитывая, что дети по-прежнему сидят в классах по 30 человек и смотрят в затылок друг другу. Есть курс, посвященный практикам смешанного обучения с использованием цифровых технологий и курс по инклюзивному образованию. Здорово, когда дети с ограниченными возможностями здоровья могут учиться в одном классе со всеми детьми. Но не все учителя умеют с такими классами работать. Теперь учителя смогут научиться этому бесплатно и онлайн.

Что нового для школьников появится в цифровом поле в новом учебном году?

Евгений Лурье: За время карантина и вынужденного дистанционного обучения мы увидели, что сервисы с автопроверкой, к которым относится и Яндекс.Учебник, оказались наиболее популярным вариантом обучения дома. Учителя задавали задания и сразу видели, кто как решил. Это намного проще, чем просить детей сфотографировать домашнюю работу, выслать через мессенджер, а потом сидеть и проверять. Так что мы приготовили новые цифровые задания с автопроверкой по математике и алгебре (5-7 класс), а также упражнения по русскому языку (5-6 класс).

В целом цифровые сервисы для школ переходят от фазы, когда бумажные знания просто перекладывались в электронную форму, к фазе, когда цифровые платформы создают новый и совершенно уникальный способ учиться, с новыми навыками. Например, умение работать с текстом на компьютере - навык, который сейчас используется во взрослой жизни гораздо чаще, чем письмо от руки. Поэтому мы даем возможность проводить цифровые уроки русского языка со встроенным текстовым редактором. Он похож на привычный многим Word - с функцией автопроверки и обратной связью для ученика.

В уроках математики для средней школы упор делается на интерактивные схемы и подвижные, "танцующие" графики, которые можно менять, "живые" таблицы, которые можно редактировать. По сути, мы вводим в образование игровые механики, когда, например, можно кликнуть на треугольник, и он разделится на три части.

Но это больше подходит для работы дома за компьютером?

Евгений Лурье: Использовать платформу можно и в классе, и дома. Вообще, есть несколько моделей смешанного обучения, на которых построены сценарии работы с цифровыми платформами. В основном, используются три модели. Две из них -"Автономная группа" и "Ротация станций" - подразумевают, что одна группа учеников работает с гаджетами, вторая - друг с другом, третья - с учителем, который уделяет каждому ученику больше внимания. В "Автономной группе" дети могут заниматься в одной "команде" весь урок. В "Ротации станций" урок делится на три части, чтобы каждая группа прошла через нужный этап работы.

А вот третья модель - "Перевернутый класс" - как раз больше домашняя. Дети дома сами изучают материал по видеоурокам, учебникам, образовательным платформам, а на уроке обсуждают все, что узнали, с учителем и с одноклассниками. В этой модели педагог из "транслятора знаний" превращается в того, кто направляет детей в мире информации, дает им вектор развития.

Мы поддерживает эти сценарии и учим учителей, как с ними работать. У тех, кто освоил методики смешанного обучения, поле для творчества становится шире, а их ученики вовлекаются в разнообразные и интересные уроки, где есть и компьютеры, и групповые проекты, и больше личного общения с учителем. Мы стремимся к тому, чтобы "цифра" давала школам именно это.

Мнение

Исак Фрумин, научный руководитель Института образования Высшей школы экономики:

- Ученые ВШЭ сравнили эффективность разных форм обучения для российских студентов инженерных специальностей. Оказалось, что правильно построенный онлайн и смешанное обучение могут быть так же эффективны, как и традиционная очная форма. В исследовании приняли участие более 300 студентов в течение двух месяцев.

Справка "РГ"

Какие цифровые образовательные платформы сегодня доступны школам? Собрали самые "ходовые":

- Российская электронная школа (РЭШ), - бесплатно;

- Яндекс.Учебник - бесплатно;

- Учи.ру - базовая годовая подписка - 1500 рублей за 1 школьный предмет для 1 ученика;

- Фоксфорд - от 500 до 3000 рублей в месяц.