Дефицит американского бюджета достиг трех триллионов долларов

В августе дефицит американского бюджета увеличился на 198 миллиардов долларов, составив за первые 11 месяцев 2020 финансового года три триллиона. Такие данные содержатся в докладе бюджетного управления конгресса США.

Отмечается, что это на 1,9 триллиона долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года. По прогнозам специалистов, к концу текущего финансового года дефицит бюджета достигнет 3,3 триллиона долларов и станет самым большим с 1945 года. Он будет равен 16% ВВП, пишет ТАСС.

С марта власти США влили в экономику порядка трех триллионов для стимулирования экономического роста в период пандемии коронавируса. На днях президент США Дональд Трамп заявил, что готов выделить с согласия конгресса еще 300 миллиардов долларов.

В конце июля стало известно, что ВВП США во втором квартале сократился на рекордные 32,9 процента в годовом выражении. По данным бюро экономического анализа министерства торговли страны, такого спада американская экономика не видела с 1947 года.