Ефремов об адвокате Пашаеве: Он меня подставил

Осужденный на 8 лет колонии Михаил Ефремов считает, что приговор мог быть мягче, если бы не действия его адвоката Эльмана Пашаева, который, по мнению актера, "подставил" своего подзащитного: "пообещал одно, а получилось другое".

"Я не ожидал такого приговора. Адвокат меня "подставил" на эти восемь лет. Он обещал одно, а получилось другое", - сказал Ефремов в интервью "Московскому комсомольцу".

Актер признал, что считает некоторые решения своего адвоката "странными".

"Мы с ним вроде бы не продлевали договор, я думал, придет другой адвокат, а пришел снова он, - констатировал Ефремов после вынесения приговора. - И вот он уверяет, что апелляционную жалобу надо подать в последний день. Он хочет ее отправить почтой, чтобы там зафиксировали дату. Тогда, по его словам, мы не просрочим. Это все как-то странно. Мне кажется, это рискованно".

Напомним, что Михаил Ефремов был признан виновным в в гибели курьера Сергея Захарова в ДТП и приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Адвокат актера взялся оспорить приговор.