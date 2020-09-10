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10.09.2020 11:38
Рубрика: Власть

Госдума рассмотрит проект заявления о защите ООН от политики Запада

Текст: Татьяна Замахина
В думскую базу внесен проект заявления с критикой политики стран Запада в отношении ООН. Документ предлагается рассмотреть на пленарном заседании 15 сентября.

Проект заявления подготовлен в связи с 75-й годовщиной создания организации.

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Депутаты Госдумы отмечают, что политика США и ряда других стран Запада в отношении ООН идет вразрез с принципом международного сотрудничества. Такие государства, согласно тексту, "стремятся переформатировать эту уникальную организацию в целях реализации собственных корыстных интересов". При этом "реформаторы" прикрываются якобы благородными лозунгами о необходимости повышения эффективности ООН, отмечается в проекте.

Госдума, согласно подготовленному документу, считает неприемлемым доминирование представителей западных стран на ведущих постах в секретариате ООН.

В проекте также содержится критика заявления Вашингтона на тему выхода из ВОЗ, а также попытки возложить на данную организацию и Китай вину за распространение COVID-19. В Госдуме считают их контрпродуктивными и беспочвенными. При этом депутаты одобряют усиление координирующей роли ООН, в том числе в борьбе с коронавирусом.

Российские парламентарии призывают твердо выступать за поиск консенсуса в рамках ООН и отстаивать безальтернативность системы международной безопасности.

Профильный думский комитет по международным делам предлагает Госдуме рассмотреть проект заявления на заседании 15 сентября.

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