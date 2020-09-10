Постановление правительства Хабаровского края от 9 сентября 2020 года № 384-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 23 марта 2020 г. № 87-пр "Об отдельных вопросах, связанных с принятием мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции"

В целях обеспечения проведения мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Хабаровского края, структурных подразделений аппарата Губернатора и Правительства края в период действия отдельных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Хабаровском крае в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции" Правительство края постановляет:

Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 23 марта 2020 г. № 87-пр "Об отдельных вопросах, связанных с принятием мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) пункт 1 признать утратившим силу;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Проведение мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих органов исполнительной власти края, аппарата Губернатора и Правительства края, предусмотренных Планом мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Хабаровского края, аппарата Губернатора и Правительства Хабаровского края на 2020 год, утвержденным распоряжением Губернатора Хабаровского края от 31 декабря 2019 г. № 706-р (далее также - мероприятия по профессиональному развитию), осуществлять с использованием дистанционных форм обучения либо при условии соблюдения в помещении, в котором проводятся указанные мероприятия, дистанции между участниками мероприятия по профессиональному развитию не менее 1,5 метра и обязательного масочного режима.";

3) в пункте 21 слова "не более 10" заменить словами "не более 15";

4) абзацы второй, третий, шестой пункта 3 признать утратившими силу;

5) абзацы второй - четвертый пункта 4 признать утратившими силу.

Врио Губернатора, Председателя Правительства края М.В.Дегтярев







