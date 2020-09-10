Иван Озеров: Ведь когда-нибудь нужно же нам начать!

Толковые словари дают сугубо техническое толкование ретрансляции: прием сигналов с целью их усиления и дальнейшей неискаженной передачи. Та же цель - у нашего постоянного автора, видного ученого-экономиста и создателя тонких эссе о прошлом. Усилить голос предков, передать его нам неискаженным - и попытаться его услышать...

В этом суть исторической ретрансляции и новой рубрики, которую будет вести на страницах "Родины" Яков Миркин.

Когда погружаешься в тексты 1905-1916 гг. Ивана Христофоровича Озерова, известнейшего экономиста, профессора, практика, пророка в своем отечестве ("Пророк Озеров" - так и назывался очерк о нем в "Родине" N 9 за 2019 год), каждый раз ловишь себя на мысли: как много у него абзацев, глав, страниц, под которыми можно подписаться прямо сейчас. Гипотетический вопрос - а что бы написал Озеров, работай он сегодня (как всегда много и отчаянно) рядом с нами? - задавать бессмысленно. Он все уже написал. И продолжает писать.

Перед вами - прямая речь Озерова. Каждое предложение отмечено ссылкой на источник. Только подзаголовки сегодняшние.

Идеи

Чтобы провести некоторые идеи в сознание нашего общества, надо их повторять и повторять, только тогда они застрянут в головах людей. Капля долбит камень (5, с. 1).

Конкуренты

Мы экономически развиваемся, но идем, к сожалению, медленнее других стран, и в этом великая опасность (3, с. 135). Мы идем вперед черепашьим шагом, а другие страны бегут гигантскими шагами, тогда как все страны должны теперь совместно конкурировать на международном рынке, и если вместе с рысаком оказалась запряженной и кляча, которая только может идти черепашьим шагом, то она не выдержит и падет в этом беге (4, с. 38-39).

Россия - сказочная страна (4, с. 74). При проведении у нас другой экономической политики раскроются перед массами нашего населения огромные богатства (5, с.1).

Деформации в экономике

Застой в торгово-промышленных сферах коренится в малой емкости нашего внутреннего рынка, малой покупной способности нашего населения... Фиск не принимал никаких мер по расширению внутреннего рынка. Все заботы его были направлены на то, чтобы дать заинтересованным сферам выбрасывать продукт на иностранные рынки (6, с. 54).

Скоро ли, поздно ли, а страна, где население... сгорает с двух концов - расхода и дохода, предъявит огромный счет (4, с. 121). Нам надо вступить на новый путь: не только выкачивать из кармана населения, но пора накачивать в эти карманы (4, с. 172). Выдвигается вопрос о ремонтировании России (4, с. 155). У нас недостает множества предметов. У нас недостаток в самом необходимом (3, с. 200). Россия плохо оборудована путями сообщения (2, с. 30). Россия расслаивается. Есть Россия деревенская, и есть Россия городская. Городская Россия потребляет во много раз больше (4, с. 155). Надо расширить малую емкость внутреннего рынка путем развития производительных сил страны: усиления промышленности и организации вывоза за границу (4, с. 58, 102).

Нужно тщательным образом пересмотреть, что мы ввозим и что мы сами можем добывать у себя (3, с. 67). Весь наш огромный вывоз состоит из сырья и полуобработанных материалов. Это очень невыгодно для нас, для нашего населения. Изделий вывозим на ничтожную сумму (5, с. 328). На крупные суммы ввозятся такие продукты, которые могли быть произведены в России, и это не дает возможности приложить свой труд нашему нуждающемуся населению (5, с. 45).

Русские деньги, вырабатываемые нами с огромным трудом, идут на питание иностранных денежных рынков (5, с. 103). Иностранные капиталы к нам не идут (4, с. 32), питая недоверие к малой покупательной способности нашего населения, к тем условиям, в которые поставлено у нас развитие промышленной жизни (4, с. 99).

"Чтобы провести некоторые идеи в сознание нашего общества, надо их повторять и повторять, только тогда они застрянут в головах людей. Капля долбит камень".

Менталитет

Хозяйственная деятельность у нас как-то не пользуется почетом и уважением. В русском характере есть что-то аскетическое - пренебрежение к материальным благам. Я говорю про русскую интеллигенцию, и потому деятельность, направленная на эту материальную сторону, не окружается у нас ореолом... Сердце обливается кровью, когда смотришь вокруг себя. Полное отсутствие творчества, и это в то время, когда жизнь кипит в Европе и в Америке... Там творчество идет вовсю, и темп его поднимается (5, с. 139).

Вертикали

У нас высшей мудростью считается создание всяких препон, рогаток в жизни. На людей смотрят как на соломенных кукол, привязанных на веревочку: стоит дернуть за нее, - и куклы должны идти в ту или другую сторону.

И на огромной нашей территории мы все время стремились создать такую разветвленную сеть этих веревочек, чтобы каждого русского обывателя, где бы он ни находился, в любой момент можно было направить по указке из центра, заставить его выбросить из головы свои творческие идеи.

Сколько ума и энергии было потрачено на эту хитроумную механику, и вот в результате мы и до сих пор не можем культивировать огромные пространства нашей территории (5, с. 11).

Русские для эксплуатации своих богатств, чтобы обойти те препоны, которые стоят у них на пути, должны ехать в Англию и там основывать общества на основании английских законов, - одним словом одевать их в английское платье... Имеющие уши слышать, да слышат (5, с. 188).

ЗаседаниеГосударственной думы. 1906 год. Фото: РИА Новости

Заседание Государственной Думы РФ. 2020 год. Эпохи разные, повестка схожая... Фото: РИА Новости

Государство

У нас самодеятельность населения подавлена государством, и потому уже это последнее должно играть у нас большую роль в возбуждении самостоятельности в массах населения (2, с. 376).

На государственной службе у нас сплошь культивировались зайцы, самостоятельных людей мы там не терпели, их скоро устраняли, дорога у нас была открыта только зайцу. Пора смотреть на это открытыми глазами и властно сказать: "Будет, настает другое время, открывается дорога и для человека".

И человек властный, сильный, с другой волей, пусть встанет у нас, и пусть он возьмет свой резец и начнет писать новые картины на полотне нашей истории (3, с. 6).

Нельзя вешать дамоклов меч над частной инициативой. Сегодня одна монополия, завтра - другая, послезавтра - третья, и обыватель не будет знать, куда же идти со своей энергией, куда нести свой труд и знание, и не попадет ли он в тупик. Это может создать маразм в промышленной жизни у нас, и частная энергия будет никнуть (3, с. 100-101).

У нас все операции государственного хозяйства обходятся чрезмерно дорого (1, с. 3). Казенные операции - вследствие той особой атмосферы, в которой зачастую совершаются эти операции, казна производит крупные переплаты (4, с. 82). Себестоимость казенных заводов всегда гораздо выше, чем на частных (5, с. 316). Нужно прийти к выводу о полезности сдачи их в аренду (5, с. 320).

Финансовая политика

Основной задачей нашей финансовой политики должно быть не наложение заплат, а развитие производительных сил страны (5, с. 115). Нам говорят, что нужно быть бережливым, что средств у нас нет, что бюджетное равновесие надо поддерживать, что по одежке следует протягивать ножки (4, с. 165-166). Надо финансовые вопросы перенести в другую плоскость, плоскость финансовой политики, надо выйти из прокрустова ложа: по одежке протягивай ножки (4, с. 123-124).

Где же взять средства? Нам говорят, что этих средств нельзя найти. Для такой великой страны, как Россия, не найти средств - вещь невозможная, это оскорбительно для нашего патриотического чувства (4, с. 167).

Казенные подряды и поставки - по крайней мере, 10% при других только условиях здесь можно сберечь. Здесь такая масса делается ухищрений, ставится продукт худшего качества, нарочно цены вздуваются (4, с. 167-168).

В нашей финансовой политике есть несколько фетишей - это бюджетное равновесие, охрана государственного кредита. Бюджетное равновесие - вещь хорошая, но только если оно разумно понимается. У нас, где нельзя во многих местностях России вести ни торговли, ни промышленности, так кланяться бюджетному равновесию нельзя. Лучшие чаяния русского народа приносятся в жертву бюджетному равновесию.

Охрана государственного кредита - второй наш фетиш. Все знают, что мы искусственно поддерживаем наш кредит, отказывая себе в удовлетворении самых насущных потребностей. (5, с. 123-125). Наши внешние кредиторы едва ли уменьшат свое доверие к нам из-за нового долга, если будут знать, что занятые деньги пошли на увеличение доходности обеспечивающего их капиталы народного хозяйства (2, с. 30). Нельзя отказываться от займов на производительные цели (4, с. 74).

Финансы наших самоуправлений находятся в весьма печальном положении (2, с. 340). Нашим земствам и городам нужны средства. Бюджеты наших самоуправлений чрезвычайно скромны (5, с. 284). Когда возникали экстренные потребности и у государственного казначейства не было средств, а их нельзя было достать путем повышения ставок существующих налогов, то государственная власть удовлетворение этих потребностей просто спихивала на наши самоуправления (5, с. 289). Ключ к финансовой реформе самоуправлений лежит не только в передележке средств между государственным казначейством и органами местного самоуправления, а в том, чтобы прежде всего создать то, что можно было бы делить (2, с. 344).

Непроизводительно лежит у нас в кладовых государственного банка слишком много золота (4, с. 88). Мы по-прежнему еще, как и в эпоху меркантилизма, продолжаем видеть богатства только в накоплении золотых запасов и не понимаем, что пустить их в оборот, ввести их в живой организм народного хозяйства - это значит в будущем упятерить, удесятерить эти запасы (2, с. 32). Вместо того, чтобы накоплять мертвую золотую наличность, лучше было бы превратить ее в кровь народного хозяйства, превратить в живую работу (5, с. 77). Богатство страны не в мертвых грудах золота, а в людях, в их силе над природой, и бюджет надо базировать не на механических подпорках, а на органической мощи населения, на его творческой способности подчинять себе силы природы, и степень этого умения определяет финансовую мощь государства (4, с. 28-29).

Давнишняя история, что мы крупные суммы, принадлежащие государственному банку и государственному казначейству, держим за границей у иностранных банкиров, но ведь опять мы этим причиняем крупный ущерб казне, так как процент у нас обычно выше, чем за границей, притом мы деньги занимаем, платя по 5-6%, ну а затем довольствуемся от иностранных банкиров ничтожным процентом (4, с. 106).

Кредит - крылья хозяйственной деятельности (5, с. 290). Вступите на иной путь экономической политики, насадите мелкий кредит..., снимите путы с деятельности всех и каждого в России - и население станет развивать свою деятельность, и в новой атмосфере оно будет делаться сильным и крепким, оно в состоянии будет выдержать экономическую борьбу, и в этой борьбе оно само будет делаться сильнее и крепче (5, с. 50).

Расширить малую емкость нашего рынка можно при помощи иностранных капиталов. Привлекайте же их для поднятия производительности труда в широком смысле. Пустите эти капиталы широким потоком через учреждения мелкого кредита. Если мы опять станем привлекать иностранные капиталы в отдельные отрасли промышленности, то потерпим снова фиаско. Мы не должны повторить уже сделанной раз ошибки (4, с. 102-103).

Введение в народнохозяйственный организм сразу большой массы капитала равносильно было бы введению крови в хилый, анемичный организм, и этот последний заработал бы с усиленной энергией, колесо экономической жизни завертелось бы с большей силой (4, с. 85).

Налоги

У нас воздух напоен перспективой массы новых налогов. Нужно думать не столько о приискании черпаков, хотя бы той или иной причудливой формы, чтобы вычерпывать из карманов населения средства, а нужно заботиться о том, чтобы в эти карманы что-нибудь раньше положить, чтобы было что вычерпывать (3, с.111). Наша ошибка была в прошлом... в том, что мы недостаточно клали в карманы населения, не возвращали ему в форме производительных расходов того, что брали (3, с.105).

Условия экономического существования у нас для масс населения весьма печальны (5, с. 5). Центр тяжести должен быть перенесен в настоящее время на увеличение доходов населения (3, с. 226).

Ключ к питанию нашего бюджета в настоящее время выпал из рук министра финансов и перешел в руки министра промышленности и торговли, министра земледелия и землеустройства и, отчасти, министра народного просвещения. Только встав на путь энергичного подъема производительных сил страны, мы в состоянии будем найти средства для питания нашего бюджета (3, с. 204).

Маленький человек...

Больно, тяжело за нашу землю, за наше население, понуро ходящее по земле. Но куда же ушел человек с титанической волей? Ведь он у нас был прежде и действовал на исторической арене; ведь мы покорили большие земли, утвердили наше господство в Сибири, на далеком севере - куда же он ушел?

Наша жизнь так сурова для большого человека, что он не может у нас жить. Для большого человека нужны свобода, простор, чтобы он мог развернуть свои силы во всю. Не должно быть предела его воли, его хотению; он - царь своих поступков, и пусть только его совесть - его судья.

У нас не хотели такого человека - его боялись. У нас желали могильной тишины, среди которой должны были жить маленькие люди и квакать, только квакать, как лягушки в болоте.

У нас боялись сильной, яркой мысли, стальной энергии, таких непоседливых, беспокойных людей у нас не любили, не давали дороги. И когда все же они выходили на нее, им ставили преграды, недоверием окружали самый воздух вокруг них...

И достигали того, что сам он превращался в маленького человека, только хотящего, но не могущего творить (3, с. 7-8). Мы, русские - пессимисты не по натуре, нет, и жизнь нас сделала таковыми. В плоть и кровь у нас вошло, что без указки сверху мы ничего не смеем сделать. Мы не кипим работой; у нас нет такого пыла к работе, как у невесты к своему возлюбленному...

Вот когда мы загоримся такой работой, таким пылом, тогда - другое дело. Да, перед нами великая задача - пробудить... к смелой творческой работе (5, с. 146).

...и новый человек

Наша настоятельнейшая задача - привить молодому поколению, да и всему русскому обществу - сознание нравственного долга работать (5, с. 20).

Надо отрешиться от идеалов аскетизма, надо ближе присмотреться к американской культуре и памятовать, что если мы не последуем в том же направлении, то в будущем дни наши будут сочтены (не политически, а экономически) (5, с. 83).

Нужно создать крепкое, сильное население, обладающее стальной волей, огромным запасом знаний, которое бы чувствовало себя призванным к творческой роли.

Надо создать население, умеющее извлекать это знание из самой жизни, население с развитой фантазией (так как эта фантазия окрыляет нашу волю и энергию) (5, с. 375).

Нужно больше творчества, больше размаха! (4, с. 169)

Мы должны жить вековою жизнью России, а не одним только моментом. Мы должны думать о том, как будут жить наши потомки, и если бы мы начали 20 лет тому назад, теперь мы были бы при другом положении вещей. Ведь когда-нибудь нужно же нам начать (4, с. 170).

Яков Миркин, доктор экономических наук

КРУГ ЧТЕНИЯ

Книги Ивана Озерова

1. Как расходуются в России народные деньги. М.: Типография Товарищества И.Д. Сытина, 1907.

2. На темы дня. По экономическому положению России. М.: Т.Д. "Художественная печать", 1912.

3. Новая Россия. М.: Тип. Акц. Об-ва "Копейка", 1916.

4. Оборотная сторона нашего бюджета. М.: Типография Товарищества И.Д. Сытина, 1907.

5. Что делать? М.: Универсальное книгоиздательство М.А.Столяр, 1913.

6. Экономическая Россия и ее финансовая политика на исходе XIX и в начале XX века. М.: Издание Д.С. Горшкова, 1905.