Как грибная охота оставила без сна векового ветерана Беларуси

Когда до твоего векового юбилея остается меньше трех лет, а сила привычки, а, главное, здоровье с самого утра добавляет только бодрости и азарта, кажется, почему бы не окунуться с головой в лесные белорусские дебри. Именно с таким настроением и отправилась на тихую охоту 97-летняя пенсионера из Житковичского района Гомельской области Беларуси.

Кстати, можно добавить, что этот район еще с прошлого века считается в республике чуть ли не эталоном великолепной природы. А полноводную Припять в здешних местах уже долгие годы именуют Европейской Амазонкой. Тут вас поразят многие редкие ландшафты и виды животных, которые выделяют этот уголок Синеокой, превращая его в один из центров экологического туризма страны.

Достаточно посмотреть на природный ландшафт, чтобы понять, что более половины территории района покрыто лесами. Здесь расположены Национальный парк "Припятский", часть государственного заказника "Низовье Случи" и Житковичский ботанический заказник лекарственных растений. Природными жемчужинами района называют и крупнейшее в области озеро Червоное.

Старинные пруды, наполняемые водами реки Случь, живописно раскинувшиеся среди белоствольных берез и дубов, справедливо считаются идеальным местом для пеших прогулок, во время которых можно не только повидать десятки видов птиц, включая лутка, но и стать хозяином богатого лесного урожая.

Да и старожилы уверяют, что для жителей юго-восточного региона страны, грибы, как и для древних римлян, до сих пор считаются пищей богов. А главное, представляют ту часть рациона, которую может позволить себе каждый. В местных урочищах их собирают с весны до поздней осени, а некоторые виды, утверждают знатоки, встречаются и под шалью снежного покрова. Словом, грибной бум захватил жителей края.

Но вот беда, ни компаса, ни современного гаджета у хранительницы местных традиций с собой, как назло, в тот день не оказалось. И пришлось оперативникам МЧС отправиться в лес на поиски заблудившейся героини грибных путешествий.

Информация о потерявшейся в лесу возле деревни Полостевичи женщине, информирует БЕЛТА, поступила спасателям во вторник после обеда. Тревогу забил социальный работник, не обнаруживший пенсионерку дома. Выяснилось, что она еще в понедельник отправилась в лес по грибы и до сих пор не возвращалась. Вот тогда и были задействованы спасатели, милиция, работники лесничества и волонтеры.

Но только спустя почти сутки героиню грибного турне обнаружили поисковики совместно с милицией. "При обследовании нежилой части деревни в высокой траве и кустарнике недалеко от заболоченного участка прилегающего леса, что в 800 метрах от дома пенсионерки, отряд обнаружил женщину. Она была измождена и с трудом разговаривала", - рассказали в МЧС.

Спасатели оказали пенсионерке первую помощь, на вездеходе доставили ее домой, напоили горячим чаем и дождались приезда медиков.