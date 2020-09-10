В мире
10.09.2020 09:00
Текст: Юрий Сизов

Как грибная охота оставила без сна векового ветерана Беларуси

Когда до твоего векового юбилея остается меньше трех лет, а сила привычки, а, главное, здоровье с самого утра добавляет только бодрости и азарта, кажется, почему бы не окунуться с головой в лесные белорусские дебри. Именно с таким настроением и отправилась на тихую охоту 97-летняя пенсионера из Житковичского района Гомельской области Беларуси.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Pixabay

Кстати, можно добавить, что этот район еще с прошлого века считается в республике чуть ли не эталоном великолепной природы. А полноводную Припять в здешних местах уже долгие годы именуют Европейской Амазонкой. Тут вас поразят многие редкие ландшафты и виды животных, которые выделяют этот уголок Синеокой, превращая его в один из центров экологического туризма страны.

Фото: Антон Степанищев
Как семейное увлечение помогло витебчанке открыть книжный магазин

Достаточно посмотреть на природный ландшафт, чтобы понять, что более половины территории района покрыто лесами. Здесь расположены Национальный парк "Припятский", часть государственного заказника "Низовье Случи" и Житковичский ботанический заказник лекарственных растений. Природными жемчужинами района называют и крупнейшее в области озеро Червоное.

Старинные пруды, наполняемые водами реки Случь, живописно раскинувшиеся среди белоствольных берез и дубов, справедливо считаются идеальным местом для пеших прогулок, во время которых можно не только повидать десятки видов птиц, включая лутка, но и стать хозяином богатого лесного урожая.

Да и старожилы уверяют, что для жителей юго-восточного региона страны, грибы, как и для древних римлян, до сих пор считаются пищей богов. А главное, представляют ту часть рациона, которую может позволить себе каждый. В местных урочищах их собирают с весны до поздней осени, а некоторые виды, утверждают знатоки, встречаются и под шалью снежного покрова. Словом, грибной бум захватил жителей края.

Но вот беда, ни компаса, ни современного гаджета у хранительницы местных традиций с собой, как назло, в тот день не оказалось. И пришлось оперативникам МЧС отправиться в лес на поиски заблудившейся героини грибных путешествий.

Информация о потерявшейся в лесу возле деревни Полостевичи женщине, информирует БЕЛТА, поступила спасателям во вторник после обеда. Тревогу забил социальный работник, не обнаруживший пенсионерку дома. Выяснилось, что она еще в понедельник отправилась в лес по грибы и до сих пор не возвращалась. Вот тогда и были задействованы спасатели, милиция, работники лесничества и волонтеры.

Фото: Александр Корольков/РГ
Как смартфон помогает искать грибы

Но только спустя почти сутки героиню грибного турне обнаружили поисковики совместно с милицией. "При обследовании нежилой части деревни в высокой траве и кустарнике недалеко от заболоченного участка прилегающего леса, что в 800 метрах от дома пенсионерки, отряд обнаружил женщину. Она была измождена и с трудом разговаривала", - рассказали в МЧС.

Спасатели оказали пенсионерке первую помощь, на вездеходе доставили ее домой, напоили горячим чаем и дождались приезда медиков.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2020 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»