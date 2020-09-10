Постановление губернатора Камчатского края от 9 сентября 2020 года № 162 "О внесении изменения в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" изменение, изложив пункт 1 части 14 в следующей редакции:

"1) проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных (за исключением проведения администрацией Петропавловск - Камчатского городского округа в период с 4 по 25 сентября 2020 года - мероприятий, посвященных празднованию Дня города, а также в период с 11 по 15 сентября 2020 года - праздничных мероприятий, проводимых на территориях Елизовского муниципального района, Мильковского муниципального района и Вилючинского городского округа, в том числе мероприятий, посвященных празднованию Дня города), выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, всех форм публичных мероприятий (за исключением публичных слушаний, общественных обсуждений, предусмотренных статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"), а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, на аттракционах (за исключением парков и аттракционов, указанных в части 13 настоящего постановления), торгово-развлекательных центрах и в иных местах массового посещения граждан (за исключением музеев, библиотек, КГАУ "Камчатский театр драмы и комедии", КГБУ "Камчатское концертно-филармоническое объединение", МБУК "Елизовский районный зоопарк" им. Шевлягина А.А.);".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Камчатского края В.В.Солодов







