Появились первые изображения F-35A в российском камуфляже

Опубликованы первые изображения американского истребителя F-35 Ligthning II, замаскированного под российский Су-57. Для пущей достоверности на крылья самолета нанесены красные звезды - отличительный знак ВКС России. На левом крыле он соседствует со звездой в круге, эмблемой ВВС США. Выглядит это странно.

Перекрашивать Ligthning II в российский камуфляж понадобилось для тренировок американских летчиков. 65-я эскадрилья с авиабазы Неллис носит имя "Агрессоры" и на учениях изображает потенциального противника - главным образом самолеты России и Китая. До сих пор "Агрессоры" летают на старых F-5 Tiger (их регулярно модернизируют, чтобы противник выглядел посерьезнее), но в 2021 году эскадрилью планируют оснастить 11 истребителями F-35 ранних серий - в их число войдут и прототипы, изготовленные для испытаний.

Изобразил "Агрессоров" в шести видах камуфляжа: от голубого пиксельного a la Су-57 до черно-белого арктического, - Шон Хемптон, ветеран ВВС и художник-любитель, чьи картины в основном посвящены военной авиации.